¿Tienes residencia por matrimonio? Esta es la guía para eliminar las condiciones de tu Green Card

Para quienes obtuvieron su estatus legal a través del matrimonio, la Green Card de dos años es una "prueba" ante el Gobierno de EE. UU.

Para convertirla en la tarjeta permanente de 10 años, se debe presentar el Formulario I-751. Ignorar los plazos o no presentar la evidencia suficiente puede resultar en la pérdida automática del derecho a permanecer en el país.

¿Cuándo comenzar el trámite?

El tiempo es el factor más crítico en este proceso:

Legalmente, solo puedes enviar tu solicitud dentro del periodo de 90 días antes de que expire tu tarjeta. Aunque solo puedes enviarla en ese plazo, los expertos recomiendan comenzar a reunir los documentos 6 meses antes.

Esto te da tiempo de solicitar estados de cuenta bancarios antiguos, fotos y otros registros que demuestren dos años de vida compartida.

Si olvidaste la fecha y tu tarjeta ya venció, debes contactar a un abogado de inmediato. Podrías presentar una solicitud tardía solo si demuestras "circunstancias extraordinarias" o una buena causa por la demora.

Documentación esencial: probando un matrimonio "De Buena Fe"

A diferencia de otros trámites, aquí el peso de la prueba recae en la pareja. USCIS quiere ver que no se casaron solo por los papeles. Deben incluir copias de:

Documentos financieros conjuntos: estados de cuenta de banco de los últimos dos años donde se vean movimientos de ambos, tarjetas de crédito compartidas y declaraciones de impuestos (Tax Returns) presentadas como "Casados declarando juntos". Pruebas de residencia común: contratos de alquiler o hipotecas a nombre de ambos, recibos de servicios públicos (luz, agua, internet) donde aparezcan los dos nombres. Seguros y beneficios: pólizas de seguro de salud, de vida o de auto donde uno sea el beneficiario del otro. Evidencia de vida social y familiar: certificados de nacimiento de hijos nacidos durante el matrimonio, fotografías de viajes, eventos familiares y celebraciones a lo largo de los dos años. Declaraciones juradas (Affidavits): cartas firmadas por al menos dos personas (amigos o familiares) que den fe de que conocen a la pareja y que el matrimonio es real.

Consecuencias de no actuar a tiempo

Si el formulario I-751 no llega a las oficinas de USCIS antes de la fecha de vencimiento impresa en tu tarjeta:

Tu estatus de residente termina automáticamente.

Recibirás una notificación para comparecer ante un juez de inmigración (inicio de proceso de deportación).

Perderás el permiso legal para trabajar en Estados Unidos.

