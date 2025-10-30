Green Card por matrimonio bajo revisión: nueva medida del Uscis podría revocar la residencia si no se cumple este trámite clave

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos endureció los requisitos para mantener la Green Card obtenida por matrimonio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) exige ahora un trámite adicional para validar la residencia permanente.

La medida afecta a quienes se casaron hace menos de dos años al momento de recibir el beneficio. El objetivo es evitar fraudes migratorios y vínculos simulados.

Green Card condicional: qué implica y a quiénes afecta

De acuerdo con el Uscis, los solicitantes que llevan menos de dos años casados reciben una Green Card condicional, válida por solo 24 meses.

Durante ese periodo, el titular puede trabajar, viajar y residir legalmente en EEUU pero debe demostrar que el matrimonio es auténtico y vigente.

¿Qué debe hacer el titular para no perder la Green Card?

Para conservar la residencia, el solicitante debe presentar el formulario I-751 en los 90 días previos al vencimiento de la tarjeta condicional.

Además, debe incluir pruebas de convivencia, como cuentas bancarias conjuntas, declaraciones de impuestos, contratos compartidos y fotografías familiares.

Si el trámite se presenta fuera de plazo, el Uscis puede rechazar la solicitud o cancelar la residencia, salvo que el solicitante justifique el retraso.

Excepciones y casos especiales contemplados por el Uscis

Aunque la regla general exige presentación conjunta con el cónyuge patrocinador, existen excepciones para casos de divorcio, abuso o fallecimiento.

En estas situaciones, el solicitante puede presentar el formulario en solitario, siempre que demuestre que el matrimonio fue de buena fe.

También puede solicitar una exención si enfrenta dificultades extremas en caso de deportación o si el vínculo se anuló por razones legítimas.

¿Qué ocurre tras enviar el formulario?

Una vez recibido el I-751, el USCIS emite una notificación que extiende el estatus condicional y el permiso de empleo por 48 meses adicionales.

Este periodo permite al solicitante mantener su situación legal mientras se analiza el expediente y se verifica la autenticidad del matrimonio.

