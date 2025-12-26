Casas por menos de $350.000 cerca de Chicago: descubre la ciudad número uno para compradores

Suscríbete a nuestros canales

Esta ciudad de Illinois, ha logrado posicionarse en el primer lugar de los mercados inmobiliarios más atractivos de Estados Unidos, según el informe anual de Zillow.

Este reconocimiento pone de manifiesto una tendencia en aumento: los compradores están dejando atrás las costosas costas para buscar un hogar en el Medio Oeste, donde el sueño de ser propietario de una casa sigue siendo una posibilidad financiera.

La asequibilidad: el gran atractivo de Rockford en Illinois

La razón principal por la que Rockford ha alcanzado el primer lugar es su increíble asequibilidad.

Mientras que en las grandes ciudades los precios se han disparado, en Rockford los compradores pueden encontrar casas de calidad por menos de 350.000 dólares.

De hecho, el precio promedio de una vivienda en esta comunidad suele estar por debajo de los 230.000 dólares, lo que permite a familias y jóvenes profesionales comprar propiedades sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Esta ventaja ha hecho que las casas en Rockford se vendan a una velocidad impresionante, con contratos firmados en un promedio de sólo cinco días.

Acceso estratégico a Chicago y centros de empleo

No se trata solo del precio; la ubicación de Rockford es fundamental. A solo 90 minutos al noroeste de Chicago, esta ciudad realmente ofrece lo mejor de dos mundos.

Los residentes pueden disfrutar de un acceso fácil a un gran centro de empleo y a la vibrante vida cultural de la "Ciudad de los Vientos", pero al final del día, regresan a un hogar donde el costo de vida es mucho más asequible.

Según expertos de Zillow, más del 60% de las visitas a las propiedades de Rockford en su plataforma provienen de personas que viven fuera de la zona, lo que demuestra que tanto los trabajadores remotos como los que viajan diariamente ven en esta ciudad el lugar perfecto para establecerse.

Una comunidad en pleno renacimiento

Más allá de las cifras, Rockford destaca por su calidad de vida. La comunidad ofrece:

Parques y naturaleza: Espacios como los Jardines Japoneses Anderson y el Parque Estatal Rock Cut.

Espacios como los Jardines Japoneses Anderson y el Parque Estatal Rock Cut. Cultura y gastronomía: Una vibrante escena local de restaurantes y museos que sigue en expansión.

Una vibrante escena local de restaurantes y museos que sigue en expansión. Inversión industrial: Nuevas inversiones en manufactura y logística están impulsando la economía local.

El dominio del Medio Oeste en el mercado inmobiliario

Rockford se encuentra a la cabeza de un fenómeno más amplio donde el Medio Oeste brilla en el Top 10 de Zillow.

Otras ciudades de Illinois, como Springfield (que ocupa el noveno lugar), también se destacan en esta lista.

Este cambio refleja una clara prioridad para el comprador de 2025: obtener el máximo valor por su dinero sin perder la conexión con las grandes ciudades.

Para quienes buscan escapar de los alquileres exorbitantes en las grandes urbes, Rockford no solo se presenta como una opción sensata, sino como la oportunidad inmobiliaria del año.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



