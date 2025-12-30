Cultura sin costo: los museos de Chicago anuncian sus días de entrada gratuita para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de museos de Chicago ha definido las jornadas de gratuidad destinadas a los habitantes del estado de Illinois para el inicio del ciclo 2026.

Esta iniciativa busca facilitar el acercamiento a la ciencia, la historia y el arte en recintos de prestigio internacional como el Instituto de Arte de Chicago y el Museo Field.

Las autoridades de estas instituciones recomiendan a los interesados realizar reservaciones digitales previas, dado que el cupo es limitado para estas fechas especiales. Además del beneficio por residencia, diversos museos mantienen políticas de acceso libre permanente para educadores locales, militares en servicio activo y beneficiarios de programas de asistencia social.

Programación en instituciones de la Milla de los Museos

El Acuario Shedd y el Planetario Adler lideran la oferta con múltiples fechas durante los meses de enero y febrero.

En el caso del acuario Shedd, los residentes podrán ingresar de forma gratuita durante gran parte de enero (del 6 al 8, del 13 al 20 y del 27 al 29), mientras que en los meses de primavera se habilitarán horarios nocturnos sin costo de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Por su parte, el Museo de Ciencias e Industria Griffin ha confirmado más de veinte días gratuitos entre enero y febrero, extendiendo la invitación también para fechas icónicas como el 19 de junio.

El Instituto de Arte de Chicago ha optado por un modelo de acceso libre durante los días de semana entre el 5 de enero y el 28 de febrero.

Es importante destacar que instituciones como el Museo Nacional de Arte Mexicano y el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña mantienen su política de entrada gratuita durante todo el año, operando de martes a domingo.

