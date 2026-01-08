Lo que debe saber sobre la propuesta que busca otorgar estatus legal a trabajadores inmigrantes en Texas

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la construcción en el sur de Texas, Estados Unidos (EEUU), se encuentra en una encrucijada debido a las restrictivas políticas migratorias y la dependencia de mano de obra extranjera, en gran parte inmigrante indocumentada.

Mientras las políticas federales de control migratorio siguen intensificándose, surge una voz desde las filas republicanas que pone el tema sobre la mesa.

Estamos hablando de la representante Monica De La Cruz (Edinburg), quien ha comenzado a liderar un movimiento para crear vías legales de trabajo que protejan la estabilidad económica de la región.

La Propuesta: ¿Un "Visa H-2A" para la Construcción?

La iniciativa busca emular el éxito del programa H-2A (sector agrícola), adaptándolo a las necesidades de la construcción.

El objetivo es permitir que trabajadores extranjeros operen legalmente en obras sin el temor constante a las detenciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que solo en el último año han sumado más de 9.100 arrestos en el sur de Texas.

De La Cruz argumenta que la prosperidad de comunidades como el Valle del Río Grande depende de una fuerza laboral que actualmente vive en las sombras.

Derechos y normativas ante inspecciones de ICE:

Hay que tener presente que, uno de los puntos críticos discutidos por los constructores es la incertidumbre jurídica durante las redadas en sitios de obra.

Basado en las inquietudes de Mario Guerrero, director de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, presentamos puntos clave sobre la normativa vigente:

Órdenes judiciales: los empleadores y propietarios de negocios tienen derecho a solicitar una orden judicial firmada por un juez para permitir el ingreso de agentes a áreas privadas del lugar de trabajo (como oficinas o zonas restringidas).

Inspecciones de I-9: ICE debe proporcionar un aviso de inspección con al menos 3 días de antelación antes de revisar los formularios de verificación de empleo I-9.

Asesoría técnica: la oficina de la Congresista De La Cruz se ha comprometido a servir como puente con el Departamento de Trabajo para clarificar qué normas de seguridad y derechos de propiedad aplican cuando una obra es objetivo de un operativo.

Antecedentes y legislación en curso

Este esfuerzo no es aislado. Se suma a la Ley de Trabajadores Esenciales para el Progreso Económico, presentada por el representante Lloyd Smucker (R-PA) y copatrocinada por el demócrata Henry Cuellar.

Además, De La Cruz ya cuenta con el antecedente del proyecto Bracero 2.0, que buscaba:

Agilizar solicitudes para empleadores. Permitir que trabajadores cambien de empleo dentro del mismo estado. Fijar salarios competitivos (salario mínimo estatal + $2 USD por hora).

En resumen, mientras la línea dura federal aboga por la salida total de trabajadores indocumentados bajo la premisa de liberar empleos, los republicanos locales en zonas fronterizas advierten que esos empleos no están siendo ocupados por locales, lo que genera un vacío económico peligroso.

Además, se debe tener en cuenta que, la parálisis de proyectos de construcción debido a las redadas no solo afecta a los trabajadores, sino que incrementa el costo final de las viviendas para los ciudadanos estadounidenses, ya que hay menos mano de obra disponible y los tiempos de entrega se duplican.

