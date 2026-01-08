Vientos fuertes en California 2026: conoce las zonas en alerta y hasta cuándo durará el peligro

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades meteorológicas están prestando mucha atención al sur de California debido a un sistema de alta presión que está causando ráfagas de viento peligrosas en gran parte de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos y advertencias sobre vientos fuertes, especialmente en los condados de Los Ángeles, Ventura y las áreas montañosas, donde algunas ráfagas podrían superar las 70 millas por hora en ciertas zonas.

Pronóstico detallado para la semana en California

Según el informe de Telemundo 52, las condiciones de viento se han intensificado desde las primeras horas de este jueves y se espera que continúen así durante el resto de la semana laboral.

El pronóstico oficial sugiere que los vientos del noreste —comúnmente conocidos como vientos de Santa Ana— alcanzarán su máxima intensidad entre el jueves y el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles/Oxnard ha señalado que las áreas con mayor riesgo son:

Montañas de San Gabriel y Santa Susana: Se esperan ráfagas de entre 25 y 40 mph, con picos que podrían alcanzar hasta 70 mph.

Se esperan ráfagas de entre 25 y 40 mph, con picos que podrían alcanzar hasta 70 mph. Valles de San Fernando y Santa Clarita: Los vientos se mantendrán entre 20 y 30 mph, con ráfagas que podrían llegar a 50 mph.

Los vientos se mantendrán entre 20 y 30 mph, con ráfagas que podrían llegar a 50 mph. Zonas costeras y Malibú: Hay avisos de viento vigentes hasta el sábado por la tarde, con ráfagas de hasta 45 mph.

Riesgos y advertencias de seguridad ante los fuertes vientos

La intensidad del viento no solo complica el tráfico, sino que también aumenta el riesgo de incendios y cortes de energía.

"Los vientos fuertes podrían derribar árboles y líneas eléctricas", advierte el NWS en su último boletín.

Además, los suelos, que aún están saturados por lluvias anteriores, incrementan la probabilidad de que los árboles caigan más fácilmente ante las ráfagas.

Las autoridades están instando a los residentes a asegurar los muebles de exterior, evitar áreas con árboles grandes y tener especial cuidado al conducir vehículos altos, como camiones y camionetas, en las autopistas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



