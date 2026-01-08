Tragedia en Utah: dos muertos y varios heridos tras tiroteo en un funeral

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una ceremonia de despedida terminó en una escena de caos y dolor. La noche de este miércoles, un tiroteo en las afueras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormona) en Salt Lake City, Utah, dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas y al menos seis heridas.

Los hechos

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:36 p.m. en el estacionamiento del templo ubicado en la zona de Rose Park (660 N. Redwood Road).

Según el reporte del Departamento de Policía de Salt Lake City, se estaba llevando a cabo un servicio funerario dentro de la iglesia al momento de los disparos.

La balacera se originó tras un altercado o pelea en el estacionamiento y al menos tres de los heridos se encuentran en estado crítico, según reportan algunos medios de comunicación locales.

El estado de la investigación

El jefe de la policía local, Brian Redd, informó que, aunque el ataque fue dirigido (no al azar), no hay indicios de que fuera un ataque por odio religioso contra la fe mormona.

Hasta la mañana de este jueves, no hay detenidos. Se ha desplegado una intensa búsqueda de los responsables, quienes huyeron del lugar en un vehículo.

El FBI se ha unido a las investigaciones para ayudar a identificar a los autores de los disparos.

La alcaldesa de la ciudad, Erin Mendenhall, expresó su consternación: "Esto nunca debió suceder fuera de un lugar de culto; nunca debió suceder en una celebración de la vida", reseñó LMTOnline.

