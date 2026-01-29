¿Eres mayor de 60 años en Miami?: Inscríbete para recibir ayuda de alquiler este mes

Suscríbete a nuestros canales

El ayuntamiento de la ciudad inició la recepción de solicitudes para el plan de auxilio financiero destinado al pago de alquiler. Esta medida busca frenar el impacto del incremento en los costos de arrendamiento entre los ciudadanos de mayor edad residentes en la zona.

El proceso de aplicación comenzó el 26 de enero y se mantendrá abierto hasta el 20 de febrero de 2026. Los ciudadanos interesados deben acudir a las oficinas del City Hall o a las sedes seleccionadas en los distintos distritos de la ciudad para retirar los formularios correspondientes. También se habilitó la línea telefónica 3-1-1 para brindar orientación técnica sobre los requisitos necesarios.

Alcance de la medida local

La administración local, bajo la supervisión de la alcaldesa Eileen Higgins, confirmó que los fondos se distribuirán entre quienes cumplan con los criterios de ingresos y edad establecidos. El programa se enfoca exclusivamente en inquilinos, permitiendo que el pago se realice de manera directa para evitar desalojos en este sector de la población:

"Estamos viendo a muchas personas mayores que tienen que elegir entre comprar comida o pagar su renta. Este programa es una forma de darles un respiro necesario", afirmó la comisionada Eileen Higgins durante el anuncio del programa.

Las direcciones principales donde se pueden retirar las solicitudes en la ciudad de Miami

Miami City Hall (Ayuntamiento): 3500 Pan American Dr, Miami, FL 33133. Abre de lunes a viernes, de 9:00 a 5:00 p.m.

City of Miami - Riverside Center: 444 SW 2nd Ave, Miami, FL 33130. Atiende de lunes a viernes, de 7:45 a 4:30 p.m.

También puede llamar al 3-1-1 para confirmar cuál es la oficina de distrito más cercana a tu casa.

