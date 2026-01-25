¿A qué edad te toca el retiro? El nuevo cambio del Seguro Social de EEUU que reduce tus cheques de por vida

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) implementa este año un ajuste definitivo en el cronograma de retiro que modifica el futuro financiero de miles de trabajadores en Estados Unidos.

Los ciudadanos nacidos en 1959 deben esperar ahora hasta los 66 años y 10 meses para reclamar la totalidad de sus beneficios.

Por otro lado, para la generación de 1960 en adelante, la edad de jubilación plena se establece oficialmente en los 67 años.

Objetivo

Esta transición marca el cumplimiento de las reformas legislativas diseñadas para fortalecer la solvencia del sistema.

Según informa El Cronista, esta medida se toma ante el incremento en la esperanza de vida, obligando a los empleados a recalcular sus planes de retiro para evitar recortes permanentes en sus cheques mensuales.

Consideraciones

Es importante comprender que solicitar los pagos de forma anticipada a los 62 años conlleva una reducción sustancial y de por vida en el ingreso percibido.

Por el contrario, el sistema incentiva la permanencia en la fuerza laboral mediante créditos por jubilación aplazada, los cuales elevan el monto del beneficio por cada año de espera hasta alcanzar los 70 años.

Ante la inflación actual y la volatilidad económica de 2026, los expertos financieros recomiendan verificar el estado de cuenta oficial en el portal de la SSA.

Esto le servirá para conocer la cifra exacta que recibirá cada beneficiario, ya que el momento elegido para el retiro determina la estabilidad económica durante la vejez.

