Gobierno de EEUU aumenta incentivo para autodeportarse: este es el nuevo monto

El gobierno de los Estados Unidos oficializó este miércoles un aumento en el estipendio ofrecido a los migrantes en situación irregular que opten por la vía de la autodeportación. A través del uso de la herramienta tecnológica CBP Home, los beneficiarios que se registren para abandonar el país recibirán un pago de 2.600 dólares, además de la logística del traslado aéreo gratuito hacia sus naciones de origen. Esta medida entra en vigor tras cumplirse el primer año de la actual gestión administrativa.

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, declaró al respecto:

"Aumentamos el incentivo para que quienes se encuentran en el país sin documentos salgan voluntariamente; los inmigrantes deberían aprovechar esta oportunidad porque, si no lo hacen, los encontraremos y los arrestaremos".

Reducción de costos operativos

Según los datos suministrados por el Departamento de Seguridad Nacional, el costo de ejecutar una deportación forzosa asciende a 18.245 dólares por persona. Con la implementación del programa vía CBP Home, el gasto se reduce a 5.100 dólares por cada individuo que decida salir voluntariamente. Este esquema representa un ahorro de más de 13.000 dólares para el erario público por cada proceso completado bajo esta modalidad, la cual ya registra cerca de 100.000 usuarios activos en la plataforma digital.

Tom Homan, Administrador de fronteras, declaró:

"La autodeportación es una opción para que quienes están aquí ilegalmente regresen a sus países sin la mancha de una orden judicial de remoción en su expediente, facilitando un proceso ordenado".

Balance de salidas voluntarias y sanciones

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que desde enero de 2025 se contabilizan 2,2 millones de personas que han abandonado el país por cuenta propia.

El uso de la aplicación móvil CBP Home, permite a los ciudadanos extranjeros acceder a la condonación de multas y sanciones civiles derivadas de su estancia irregular, beneficios que no están disponibles en casos de arresto y expulsión obligatoria.

Los registros oficiales indican que, de forma paralela, se han ejecutado más de 675.000 deportaciones forzosas durante los últimos doce meses.

