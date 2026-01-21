¡Riesgo sanitario! Reenvían por error este atún contaminado a supermercados en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad alimentaria en Estados Unidos (EEUU) enfrenta un desafío logístico crítico durante esta semana. Las autoridades sanitarias vigilan la cadena de suministros para evitar brotes de intoxicaciones graves en la población civil. El sistema de alertas federales protege a los ciudadanos de productos defectuosos en tiendas minoristas y supermercados.

Tri-Union Seafoods detectó fallas en las tapas de fácil apertura de varios lotes de atún hace meses. El problema técnico facilita la filtración de bacterias peligrosas dentro de los envases metálicos sellados por la empresa. Las inspecciones de calidad fallaron en la contención de estos artículos durante el proceso de cuarentena obligatorio.

El consumo de alimentos contaminados representa una amenaza directa para la salud pública en todo el país. Los médicos recomiendan atención inmediata si una persona presenta síntomas extraños después de comer productos enlatados. La prevención constituye la herramienta más eficaz frente a errores operativos de los distribuidores locales hoy.

¿Por qué los reenvían por error a supermercados?

Un distribuidor externo entregó este miércoles lotes sospechosos de Genova Yellowfin Tuna en establecimientos de nueve regiones específicas. Estos productos estaban en cuarentena, pero las empresas los enviaron de nuevo a los estantes de forma inadvertida. La noticia confirma que fue reenvíado por error atún retirado por riesgo de botulismo a supermercados de estos 9 estados según la FDA.

Este error logístico afecta a tiendas en Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin, además de Maryland y Virginia. La cadena Albertsons y otros supermercados en California también recibieron parte de este cargamento de productos riesgosos. Las autoridades exigen el retiro total de estas unidades para proteger a los consumidores de forma urgente.

La FDA informó en su comunicado oficial que el defecto en las latas favorece la aparición de clostridium botulinum. Esta bacteria produce una forma de intoxicación alimentaria que resulta potencialmente mortal para cualquier ser humano. La agencia insiste en que el producto representa un peligro real aunque el atún no huela mal.

¿Cuáles son los códigos del atún retirado?

Los compradores deben revisar el número de UPC 4800073265 en los paquetes de cuatro latas de cinco onzas. Estas unidades contienen atún en aceite de oliva y muestran los códigos S84N D2L o S84N D3L. Las fechas de consumo preferente marcadas en el envase corresponden al 21 y 24 de enero de 2028.

La alerta incluye también las latas con UPC 4800013275S88N y el código específico D1M1/17/2028 en su base. El fabricante solicita que las personas devuelvan el producto al punto de compra para obtener un reembolso completo. No abra ni pruebe el contenido del envase bajo ninguna circunstancia por razones de seguridad personal.

Tri-Union Seafoods habilitó la línea telefónica (833) 374-0171 para resolver dudas de los clientes durante la semana. La empresa ofrece también el correo electrónico [email protected] para recibir reportes sobre latas defectuosas en los hogares. El equipo de atención al cliente atiende reportes de lunes a viernes en horario de oficina.

