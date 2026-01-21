Policía de Florida advierte sobre truco de control remoto para ocultar placas: puedes ir a la cárcel por cinco años

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Altamonte Springs, Orlando, arrestó a un conductor que utilizaba un sofisticado sistema de control remoto para ocultar la matrícula de su vehículo durante una inspección de rutina.

Este dispositivo electrónico, diseñado para desplegar una cortina oscura sobre la placa con solo presionar un botón, representa una violación directa a las leyes de tránsito de Florida.

Consideraciones

Aunque ocultar la identificación del auto se clasifica inicialmente como un delito menor, las autoridades advierten que el uso de estas tecnologías suele estar vinculado al evadir peajes electrónicos o cámaras de velocidad, lo que complica la situación jurídica del infractor.

Las sanciones por este tipo de alteraciones pueden escalar rápidamente de una multa de $500 y 60 días de cárcel hasta cargos por felonía de tercer grado según detalla Univisión..

Según expertos legales, si la fiscalía demuestra que el mecanismo se utilizó para facilitar un fraude u otro acto delictivo, el responsable enfrenta hasta cinco años de prisión y libertad condicional.

Recomendaciones

Inspección visual: verifique que el marco de su placa no tape las palabras "Florida" ni la fecha de vencimiento del sticker.

verifique que el marco de su placa no tape las palabras "Florida" ni la fecha de vencimiento del sticker. Evite dispositivos externos: no instale mallas, vidrios ahumados o protectores de plástico que prometan invisibilidad ante radares, ya que son ilegales.

no instale mallas, vidrios ahumados o protectores de plástico que prometan invisibilidad ante radares, ya que son ilegales. Reporte de robo: si pierde su matrícula o se la roban, notifique de inmediato a la policía para evitar que se cometan delitos bajo su identidad vehicular.

si pierde su matrícula o se la roban, notifique de inmediato a la policía para evitar que se cometan delitos bajo su identidad vehicular. Limpieza constante: asegúrese de que el polvo o el lodo no obstruyan la legibilidad de los caracteres, pues esto también amerita sanciones.

Es importante recordar que la normativa estatal prohíbe cualquier accesorio, incluso marcos decorativos, que obstruya visualmente el número de placa, el nombre del estado o la calcomanía de registro vigente.

