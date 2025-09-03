Nuevo sistema de rangos de edad para conductores mayores de 70 años en EEUU: descubra si es una pauta federal y cómo funciona

Suscríbete a nuestros canales

Hay quienes aseguran que en Estados Unidos (EEUU), desde el pasado mes de julio de 2025, se han establecido pautas federales para que los adultos mayores obtengan sus licencias de conducir, le explicamos de qué se trata.

Lo primero que hay que entender es que no existe una ley federal en todo EEUU que haya implementado un sistema uniforme de tres rangos de edad para la renovación de licencias de personas mayores de 70 años.

Como se ha estado asegurando erróneamente, ya que cada estado tiene sus propias regulaciones.

Sin embargo, aunque no existe una única ley federal, se ha visto una tendencia al establecimiento de nuevos requisitos o restablecimiento de procesos que antes se habían convertido en exenciones para los adultos mayores.

Algunos estados han organizado sus sistemas en base a tres rangos de edad:

De 70 a 80 años: la renovación se realiza cada cuatro años. Esta será siempre de manera presencial y con un examen visual obligatorio.

De 81 a 86 años: la renovación es cada dos años. También se debe realizar un examen visual. Pero adicional a eso está la evaluación cognitiva, que ayudará a determinar si hay indicios de deterioro mental.

De 87 años a más: la renovación pasa a ser anual. También se debe realizar un examen visual y una prueba práctica de manejo con un evaluador que verifica la capacidad para operar el vehículo de forma segura.

¿Qué estados han tomado este modelo o similares?

California: a partir de los 70 años, los conductores deben renovar su licencia de manera presencial.

En esta visita, se les exige un examen de la vista.

Se menciona que, en casos de que el DMV lo considere necesario (por ejemplo, después de un accidente o una infracción), podría pedir una evaluación de salud o una prueba de manejo.

La renovación es cada 5 años, pero las reglas de renovación presencial y los exámenes visuales aplican a partir de los 70 años.

Florida: la ley es específica para conductores mayores de 80 años, las renovaciones de licencias deben hacerse en persona.

En cada renovación, deben pasar un examen de la vista.

La renovación de cada 6 años.

Illinois: Todos los mayores de 75 deben tomar un examen de manejo en la carretera en cada renovación. Illinois es uno de los pocos estados que tiene un sistema de rangos de edad explícito.

Para los conductores de 75 a 80 años: las renovaciones son cada 4 años

Para los conductores de 81 a 86 años, la renovación es cada dos años.

Ahora, a partir de los 87, la licencia debe renovarse anualmente.

Texas: Los conductores de 79 años o más deben renovar su licencia presencialmente.

La frecuencia de la renovación es cada dos años para los mayores de 85 años, y en cada una se puede requerir un examen de la vista.

¿Por qué es necesario?: conoce las estadísticas

Porque si bien es cierto que muchos adultos mayores son experimentados y manejan y respetan las leyes más que los propios jóvenes o adultos en general, también hay factores de riesgo que -de no tomarse en cuenta- pueden resultar un peligro oculto para su seguridad y la de los demás conductores y peatones.

Datos más recientes, de 2025, sobre los accidentes con conductores mayores:

7.810: accidentes mortales que involucraron a conductores de 65 años o más en 2023 y un estimado de 279,225 heridas en accidentes de tráfico de vehículos de motor.

Las personas mayores representaron el 19 por ciento de todas las muertes en tráfico y el 11 por ciento de todas las personas heridas en 2023.

Entre la población mayor, la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes en 2023 fue más alta para el grupo de edad de 80 a 84 años y más.

En 2023, la mayoría de las muertes por accidentes de tráfico que involucraron a conductores mayores ocurrieron durante el día (70%), en días de semana (68%), y fueron en accidentes de múltiples vehículos (68%).

Esto, según un estudio publicado este año, en el mes de mayo, por la Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

