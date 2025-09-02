¿Dónde se pagan más impuestos en Estados Unidos? Tax Foundation revela los 10 estados más caros

Suscríbete a nuestros canales

Los impuestos estatales marcan una diferencia importante en la economía de los hogares en Estados Unidos.

Según un informe de Tax Foundation, la brecha entre los estados con las tasas más altas y más bajas puede superar el 10%, lo que influye directamente en cuánto paga un ciudadano según el lugar donde vive.

El análisis detalla cómo las políticas fiscales recientes han cambiado la posición de algunos estados en los rankings nacionales.

Los estados con los impuestos más altos

Nueva York lidera la lista con la carga fiscal más elevada del país: 15.9%. Le sigue Connecticut con 15.4% y Hawái con 14.1%.

El ranking continúa con Vermont (13.6%), California (13.5%) y Nueva Jersey (13.2%). También figuran Illinois (12.9%), Virginia (12.8%), Delaware (12.7%) y Maine (12.4%).

De acuerdo con Tax Foundation, estos estados suelen tener un alto costo de vida y destinan una mayor recaudación a financiar servicios públicos e infraestructura.

Los residentes, en consecuencia, enfrentan una carga fiscal superior que incluye impuestos sobre la renta, la propiedad, las ventas y otras contribuciones locales.

Los estados con los impuestos más bajos

En el extremo opuesto, Arkansas encabeza la lista de estados con las tasas de impuestos más bajas con 4.6%, seguido por Georgia con 4.9%.

Indiana ocupa el tercer lugar (6.1%), mientras que Iowa (6.7%) y Kentucky (7.4%) completan los cinco primeros.

Otros estados con impuestos reducidos son Mississippi (7.6%), Misuri (7.6%), Montana (8.4%), Nebraska (8.9%) y New Hampshire (9.2%).

Tax Foundation explicó que reformas fiscales recientes en Arkansas y Georgia desplazaron a Alaska y Wyoming, que solían figurar entre los estados con menor carga tributaria.

El informe subraya que, si bien los bajos impuestos pueden beneficiar a los contribuyentes, también suelen implicar menos recursos disponibles para servicios públicos y obras de infraestructura.

Así, la calidad de los servicios estatales puede variar significativamente entre las regiones con mayor o menor presión fiscal.

