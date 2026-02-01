Programa de alto costo del IVSS: conozca los recaudos exigidos actualmente para ingresar

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) mantiene vigente el Programa de Medicamentos de Alto Costo, diseñado para apoyar a pacientes que requieren tratamientos especializados y de elevado precio.

Para formar parte del programa, los solicitantes deben cumplir con una serie de recaudos médicos y administrativos.

Recaudos exigidos al paciente

Entre los documentos obligatorios se encuentra la cédula de identidad vigente del paciente. También se solicita la ficha farmacéutica de alto costo, la cual debe presentarse sin tachaduras ni enmendaduras, y contar con la firma y sello del médico tratante, así como del centro de salud donde se emite.

Otro requisito esencial es el informe médico original, cuya vigencia no debe superar los tres meses. El IVSS exige además las copias de los exámenes que sustentan el diagnóstico del paciente.

Asimismo, se deben consignar los récipes médicos originales, emitidos de manera individual para cada medicamento requerido. Cada récipe debe incluir la firma y sello del médico tratante, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la institución.

Trámites realizados por terceros

En caso de que el paciente no pueda realizar el trámite personalmente, el IVSS autoriza que un tercero consigne los recaudos. Para ello, se debe presentar una carta de autorización firmada por el paciente, junto con la cédula de identidad de la persona autorizada.

Este procedimiento permite garantizar la continuidad del tratamiento. El IVSS recordó que actualmente dispone de 57 Farmacias de Alto Costo distribuidas en todo el país, facilitando el acceso a los medicamentos para los pacientes inscritos en el programa.

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar previamente los requisitos y mantenerse informados a través del portal oficial www.ivss.gov.ve, donde se publican orientaciones actualizadas sobre el programa y sus procedimientos.

