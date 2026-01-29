Sistema Patria inicia pago de bono este 29 de enero: monto y beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Cuadrantes de Paz, correspondiente a enero 2026, comenzó a entregarse de forma gradual a partir de este 29 de enero. El beneficio está dirigido exclusivamente a funcionarios policiales, bomberos, personal de Protección Civil y organismos de seguridad ciudadana activos.

MONTO: Bs 27.000

Detalles del pago:

Plataforma: La asignación se realiza directamente en el Monedero de la Plataforma Patria.

La asignación se realiza directamente en el Monedero de la Plataforma Patria. Notificación: Los beneficiarios reciben un mensaje de texto a través del número corto 3532 o una notificación en la aplicación veMonedero.

Es importante mantener actualizados los datos laborales en el perfil de la Plataforma Patria para garantizar la recepción de este beneficio especial para el sector seguridad.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube