Bolsillo

¡Atención! Así puedes obtener tu Carnet de la Patria para cobrar los bonos de enero 2026: requisitos claves

Este proceso gratuito se puede realizar desde cualquier computadora o teléfono móvil

Por Jennifer James
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:00 am
¡Atención! Así puedes obtener tu Carnet de la Patria para cobrar los bonos de enero 2026: requisitos claves

El Carnet de la Patria se consolidó como la herramienta fundamental para que los venezolanos accedan a los programas de protección social.

A través de esta plataforma digital, el Estado gestiona la entrega de bonos y ayudas económicas de manera directa, permitiendo que cada usuario reciba sus beneficios sin intermediarios y de forma progresiva.

Para quienes aún no cuentan con este documento o necesitan tramitarlo por primera vez, el sistema simplificó sus pasos. 

Pasos para solicitarlo por internet

Obtener el carnet es un proceso gratuito que puedes realizar desde cualquier computadora o teléfono móvil siguiendo este orden:

  • Entra al portal oficial del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña.
  • Busca la opción "Perfil" en la esquina superior derecha de la pantalla.
  • En el menú de la izquierda, selecciona la sección que dice "Carnet de la Patria".
  • Dale clic al botón rojo que dice "Solicitar".
  • El sistema generará automáticamente tu código QR digital.

Una vez que aparezca en pantalla, lo más recomendable es guardarlo como imagen, imprimirlo y plastificarlo para tenerlo a mano cuando necesites escanearlo.

Números oficiales de consulta

El sistema utiliza mensajería de texto para mantener informados a los usuarios. Es importante reconocer los números oficiales para evitar estafas:

3532: es el número por donde recibirás las notificaciones de bonos y sirve para hacer consultas generales sobre el servicio.

67373: úsalo para saber cuánto dinero tienes disponible (enviando la palabra "SALDO") o consultar transferencias y pagos de servicios.

3777: este contacto funciona específicamente para consultar la asignación de litros en el Monedero de Gasolina Subsidiada.

Confirmación de beneficios

Cuando se te asigne un bono, recibirás un mensaje de texto a través del número 3532.

También puedes verificar tus movimientos descargando la aplicación veMonedero, que te permite revisar el saldo de tu cuenta y aceptar los beneficios de forma mucho más rápida desde tu celular.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Christian Nodal
Florida
Estados Unidos
Lunes 12 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América