¡Atención! Así puedes obtener tu Carnet de la Patria para cobrar los bonos de enero 2026: requisitos claves

El Carnet de la Patria se consolidó como la herramienta fundamental para que los venezolanos accedan a los programas de protección social.

A través de esta plataforma digital, el Estado gestiona la entrega de bonos y ayudas económicas de manera directa, permitiendo que cada usuario reciba sus beneficios sin intermediarios y de forma progresiva.

Para quienes aún no cuentan con este documento o necesitan tramitarlo por primera vez, el sistema simplificó sus pasos.

Pasos para solicitarlo por internet

Obtener el carnet es un proceso gratuito que puedes realizar desde cualquier computadora o teléfono móvil siguiendo este orden:

Entra al portal oficial del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña.

Busca la opción "Perfil" en la esquina superior derecha de la pantalla.

En el menú de la izquierda, selecciona la sección que dice "Carnet de la Patria".

Dale clic al botón rojo que dice "Solicitar".

El sistema generará automáticamente tu código QR digital.

Una vez que aparezca en pantalla, lo más recomendable es guardarlo como imagen, imprimirlo y plastificarlo para tenerlo a mano cuando necesites escanearlo.

Números oficiales de consulta

El sistema utiliza mensajería de texto para mantener informados a los usuarios. Es importante reconocer los números oficiales para evitar estafas:

3532: es el número por donde recibirás las notificaciones de bonos y sirve para hacer consultas generales sobre el servicio.

67373: úsalo para saber cuánto dinero tienes disponible (enviando la palabra "SALDO") o consultar transferencias y pagos de servicios.

3777: este contacto funciona específicamente para consultar la asignación de litros en el Monedero de Gasolina Subsidiada.

Confirmación de beneficios

Cuando se te asigne un bono, recibirás un mensaje de texto a través del número 3532.

También puedes verificar tus movimientos descargando la aplicación veMonedero, que te permite revisar el saldo de tu cuenta y aceptar los beneficios de forma mucho más rápida desde tu celular.

