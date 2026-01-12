¡Atención! Así puedes obtener tu Carnet de la Patria para cobrar los bonos de enero 2026: requisitos claves

El Carnet de la Patria se consolidó como la herramienta fundamental para que los venezolanos accedan a los programas de protección social.
A través de esta plataforma digital, el Estado gestiona la entrega de bonos y ayudas económicas de manera directa, permitiendo que cada usuario reciba sus beneficios sin intermediarios y de forma progresiva.
Para quienes aún no cuentan con este documento o necesitan tramitarlo por primera vez, el sistema simplificó sus pasos.
Pasos para solicitarlo por internet
Obtener el carnet es un proceso gratuito que puedes realizar desde cualquier computadora o teléfono móvil siguiendo este orden:
- Entra al portal oficial del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña.
- Busca la opción "Perfil" en la esquina superior derecha de la pantalla.
- En el menú de la izquierda, selecciona la sección que dice "Carnet de la Patria".
- Dale clic al botón rojo que dice "Solicitar".
- El sistema generará automáticamente tu código QR digital.
Una vez que aparezca en pantalla, lo más recomendable es guardarlo como imagen, imprimirlo y plastificarlo para tenerlo a mano cuando necesites escanearlo.
Números oficiales de consulta
El sistema utiliza mensajería de texto para mantener informados a los usuarios. Es importante reconocer los números oficiales para evitar estafas:
3532: es el número por donde recibirás las notificaciones de bonos y sirve para hacer consultas generales sobre el servicio.
67373: úsalo para saber cuánto dinero tienes disponible (enviando la palabra "SALDO") o consultar transferencias y pagos de servicios.
3777: este contacto funciona específicamente para consultar la asignación de litros en el Monedero de Gasolina Subsidiada.
Confirmación de beneficios
Cuando se te asigne un bono, recibirás un mensaje de texto a través del número 3532.
También puedes verificar tus movimientos descargando la aplicación veMonedero, que te permite revisar el saldo de tu cuenta y aceptar los beneficios de forma mucho más rápida desde tu celular.
