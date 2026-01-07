Transporte

Terminales La Bandera y Plaza Venezuela anuncian como operarán estos días: esto se sabe

Intravialca se pronunció en redes sociales

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 12:00 pm
Terminales La Bandera y Plaza Venezuela anuncian como operarán estos días: esto se sabe
referencial

En Caracas se informó sobre como trabajarán los terminales luego de que finalizara el horario navideño.

El Instituto Autónomo de Transporte y Vialidad Caracas (Intravialca), adscrito a la alcaldía, se pronunció en redes sociales sobre la activación del Terminal La Bandera y De Paso Rápido Ruta 421 (conocido como Plaza Venezuela).

referencial

¿Cómo trabajarán los terminales en Caracas?

Intravialca informó que estos terminales en Caracas operarán al 100 % y en sus horarios habituales, luego del cambio de horarios por Navidad y Año Nuevo.

Para consultar las horas de salidas y las rutas disponibles se puede ingresar a su página web.

