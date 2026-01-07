Sepa cómo declarar y pagar el impuesto vehicular en Caracas y Maracaibo: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Para el año 2026, las alcaldías de Maracaibo y Caracas mantienen activos sus sistemas digitales con el objetivo de agilizar la declaración, facilitar el pago del impuesto sobre vehículos y garantizar el cumplimiento sin intermediarios ni trámites presenciales extensos.

En Maracaibo, la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria establece que la declaración debe realizarse entre el 1 y el 10 de cada mes. Los contribuyentes cuentan con atención en horario regular, de 8:30 am a 4:00 pm, en distintas sedes municipales distribuidas en la ciudad, lo que permite resolver dudas y recibir orientación directa sobre el proceso.

El procedimiento inicia al ingresar al portal maracaibo.sigat.net, donde el usuario debe registrarse y cargar la información solicitada. Al completar este paso, el sistema genera de forma automática la liquidación correspondiente al año 2026.

También existe la opción de declarar períodos anteriores desde el módulo de obligaciones tributarias, específicamente en la sección destinada a vehículos.

El pago del impuesto se efectúa mediante transferencias bancarias con conciliación automática o pago móvil, lo que permite la validación inmediata.

Tras completar el proceso, el contribuyente puede descargar e imprimir la declaración con sello digital de “Pagada”, documento que incluye un código QR para su verificación por parte de las autoridades cuando sea requerido.

En la capital, la Alcaldía de Caracas dispone del portal caracas.sigat.net para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos de manera sencilla. Los nuevos usuarios deben crear su perfil y contar con los documentos en formato PDF, entre ellos:

Cédula de identidad

RIF vigente

Carnet de circulación o título de propiedad

Documento de compra-venta o traspaso, si aplica

Fechas de pago y beneficios fiscales

Quienes ya están registrados y cancelaron el impuesto en 2025 solo deben ingresar y realizar la nueva declaración.

El plazo para pagar en Caracas se extiende de enero a marzo, aunque los contribuyentes que cancelen entre el 1 y el 31 de enero acceden a un descuento del 10 %, incentivo destinado a fomentar el pago oportuno del tributo municipal.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube