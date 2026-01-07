¿Compras sin salir de casa?: estos mercados le llevan su compra hasta su hogar

Suscríbete a nuestros canales

Los consumidores caraqueños priorizan el ahorro de tiempo y combustible mediante el uso de aplicaciones móviles y sitios web con entregas de mercado en menos de una hora.

Caracas ha experimentado, en los últimos años, una transformación en sus hábitos de consumo, entre ellos está la proliferación de establecimientos que operan bajo el formato de 24 horas.

Supermercados, farmacias y otras variedades de tiendas se adaptan a las demandas de una población más dinámica y con la necesidad de aprovechar el día para hacer otras cosas.

Esta alternativa se inició como una tendencia de emergencia, pero se consolidó con una opción de optimizar tiempo y muchas empresas han invertido para seguir ofreciendo este servicio.

¿Qué automercados ofrecen este servicio?

La oferta de delivery en Caracas se divide entre las plataformas propias de los automercados y las aplicaciones de terceros que agrupan diversos comercios.

Cada cadena ha diseñado una experiencia de usuario distinta para fidelizar a sus clientes.

Gama lidera este servicio con Gama en línea, la app ofrece a sus clientes una acumulación de puntos en su robusta despensa. Normalmente, su tiempo de entrega oscila entre 60 y 120 minutos.

Automercados Plaza's destaca por su atención al detalle en productos importados y frescos. Su plataforma de mensajería permite programar entregas con días de antelación, puede escribir al 0424-265-6632.

Esta función es la más utilizada para quienes organizan eventos o reuniones familiares, su atención al cliente es atención de WhatsApp.

Aunque su enfoque tradicional es la venta presencial, el supermercado Unicasa ha fortalecido su alianza con aplicaciones de delivery externas como Yummy.

De campo automercados se encarga de entregar víveres y frutas con la opción de delivery a través de WhatsApp, y así llegar a los hogares de la ciudad.

Pídelo 58 y Despensa llena ofrecen servicios de tercero para compras generales con opciones de pago variadas y entrega en el día.

Pasos para una compra exitosa en internet

Hacer el mercado digital requiere una metodología para evitar errores en el pedido.

Para evitar las compras impulsivas que suelen fomentar los catálogos de compra, el usuario debe hacer una lista para saber que necesita de manera primordial.

La mayoría de las apps preguntan si desea un producto similar en caso de que no haya el que usted pidió o si quiere reembolso.

Algunos automercados ofrecen envíos gratuitos si la cuenta supera un monto determinado, generalmente a partir de $ 30.

En cuanto a los pagos, se aceptan pago móvil, transferencia y efectivo, el conductor lleva el cambio exacto o gestione la diferencia para futuras compras.

Asimismo, la verificación de identidad al momento de la entrega protege tanto al comercio como al comprador. Por eso el repartidor suele preguntar por el número de cédula del comprador para entregar la orden correcta .

La infraestructura digital de los automercados está lista para servir a la ciudad, permitiendo que el tiempo libre se dedique a realizar otras cosas.

