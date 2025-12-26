Promociones con delivery: Estas tiendas venden más barato si compran a domicilio

Suscríbete a nuestros canales

Algunos comercios tienen descuentos especiales si la compra es por delivery, es decir, con envíos a domicilios.

Una de las promos más conocidas es la de Farmatodo, la cual ofrece hasta 15 % de descuento en la primera compra por delivery.

Este descuento no aplica en compras de alimentos, bebidas, formulas infantiles ni psicotrópicos.

Además, los clientes de Bancamiga tienen envíos gratis todos los martes y jueves si pagan sus cuentas de Farmatodo con su tarjeta de débito.

¿Que otros descuentos especiales hay con delivery?

Arturos también tiene un descuento de 10 % en la primera compra a domilicio a través de su aplicación con el cupón PROMO10.

Por otro lado, la plataforma de envíos Yummy tiene promociones especiales de su app con ciertos aliados.}

Entre los comercios con promos por delivery se encuentras Pollo Dorado, Arabito, Holy Chicken, Al Quadrado, KFC, entre otros.

Igualmente, tienen descuentos en farmacias como Farma Go.

En cuanto a tiendas de conveniencia, hay descuentos en compras en 212 Shop, Don Piccasso y 2 Doce.

Promos en PedidosYa

Esta plataforma, al igual de Yummy es de delivery y cuenta con diversos descuentos de acuerdo al local.

Para comer, hay descuentos en:

Todo Carnes.

McDonald's.

Don Brasas.

Burguer King.

QPana.

Páramo Café

Pizza Hut.

Las promociones van desde 15 % de off hasta 30 %, solo si se compra por delivery.

