Promoción activa: sepa cómo adquirir una línea Digitel 422 gratis en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

Digitel anunció el regreso de una promoción que permite a los usuarios obtener una línea 422 sin costo, siempre que realicen la recarga de un Plan Inteligente Plus.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a los servicios de telefonía móvil y fortalecer la conectividad en el país, especialmente durante el cierre e inicio de año.

La promoción permite llevarse la línea Digitel 422 gratis, manteniendo todas las opciones de personalización que ofrece la operadora, y es que, los usuarios pueden elegir el plan que más se adapte a sus necesidades y disfrutar de una experiencia de comunicación estable y continua.

Otro aspecto relevante de esta oferta es la posibilidad de activar VoLTE, una tecnología que mejora notablemente la calidad de las llamadas. Con VoLTE, los usuarios pueden realizar comunicaciones más claras y rápidas, siempre que cuenten con un equipo compatible y sigan los pasos de activación indicados por la operadora.

Pasos para adquirir la línea 422

El proceso para obtener la línea es sencillo y se realiza de forma presencial. Los interesados deben acudir a los Centros de Atención al Cliente o a los Agentes Autorizados de Digitel, donde recibirán orientación para completar la activación y seleccionar su Plan Inteligente Plus.

Digitel recomienda consultar su página web oficial para ubicar los puntos de atención más cercanos, en digitel.com.ve, los usuarios pueden acceder a un buscador que muestra direcciones y horarios de los Centros de Atención y Agentes Autorizados en todo el país.

La operadora informó que esta promoción está avalada por la SUNDDE y estará disponible hasta el 5 de enero de 2026.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube