¿Tienes problemas para acceder al Sistema Patria? Estas son las recomendaciones

Los usuarios del Sistema Patria, suelen tener dificultad para ingresar a la Plataforma, debido a la alta afluencia de personas en línea, tal como ha ocurrido en los últimos tiempos con la activación de various bonos, especialmente con la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica.

Es por ello, que te dejamos unas series de recomendaciones

Borrar todos los datos del navegador, es un problema de los cookies.

Trata de acceder con un navegador diferente (Firefox, Opera u otro).

El error de debe a la concurrencia de personas tratando de ingresar simultáneamente, (intente mas tarde).

No se trata de un bloqueo de tu usuario Patria, cuidado con los estafadores.

Pasos para registrarse en la plataforma:

Entra a la Plataforma Patria, vía web y dar clic en la opción “Usuario/Contraseña”.

Escoger el apartado “Registrarse”.

Llenar los siguientes campos con número de cédula, número telefónico, sexo, fecha de nacimiento, una solicitud de verificación que debes ingresar y después hacer clic en “Continuar”.

Recibir un código de confirmación en el teléfono celular.

Después, ingresar nombre y apellido, correo, estado, municipio y dirección exacta.

La plataforma solicitará una contraseña segura alfanumérica y con caracteres especiales. Luego al llenar todo, dar clic en “Registrar”.

Hechos estos pasos, confirmar que el registro y señalar el apartado “Entrar”.

Ingresa tu número de cédula, escribe el código de seguridad y dar a “Continuar”.

Luego del ingreso de la contraseña el usuario entrará por primera vez al Sistema Patria.

Una vez completado el proceso llegará un mensaje luego del registro: “Usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.

