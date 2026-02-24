Jorge Arreaza: La justicia militar anunciará sus medidas para beneficiar a oficiales detenidos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aclaró que los casos vinculados a militares se manejarán bajo una jurisdicción diferenciada a la de la recién sancionada ley civil.

En una entrevista concedida al periodista Román Lozinski, Arreaza explicó que, debido a la naturaleza del estamento castrense, los oficiales detenidos no están contemplados dentro del instrumento legal aprobado el pasado jueves por la Asamblea Nacional.

“Los militares tienen sus códigos, su juramento, es un mundo muy complicado. Yo sé que la justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas en el caso de los militares”, puntualizó el funcionario.

Esta ley fue sancionada el pasado jueves por la Asamblea Nacional (AN) y cuenta con 16 artículos que abarca delitos de origen político cometidos desde 1999 hasta la actualidad, representa el inicio de una “nueva etapa” para el país.

Con la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el Ejecutivo nacional busca dejar atrás episodios de violencia política para iniciar una nueva etapa de reconciliación en el país