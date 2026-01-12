Atención: estos sitios web difunden información falsa sobre bonos y el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

Se ha reportado por parte de usuarios que existen portales web que difunden información falsa sobre el Sistema Patria y el pago de los respectivos bonos a sus usuarios.

La información fue dada a conocer por el canal de Telegram de pensionados del IVSS, los cuales advirtieron a sus sequidores este problema debido a la cantidad de personas que han seguido cuatro enlaces y han terminado estafadas.

¿Qué páginas difunden la información falsa?

picmore.org.

annie-st-pierre,com.

brigadenorthridge.org.in.

bayhundredseniorcenter.com

Esto debes hacer si tienes problemas para acceder al Sistema Patria

De acuerdo con el grupo de pensionados del IVSS vía Facebook, estas son las recomendaciones idóneas para poder acceder al sistema sin mayores contratiempos:

Borrar todos los datos del navegador, es un problema de los cookies.

Trata de acceder con un navegador diferente (Firefox, Opera u otro).

El error de debe a la concurrencia de personas tratando de ingresar simultáneamente, (intente mas tarde).

No se trata de un bloqueo de tu usuario Patria, cuidado con los estafadores.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube