En los próximos días, el gobierno nacional comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de diciembre, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública en Venezuela.

Fechas probables del primer pago del Ingreso de Guerra Económica de 2026

Según las fechas de pagos anteriores, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica.

Trabajadores activos y jubilados que cobran cestaticket entre el 13 y 15 de enero, cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 39.600,00 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket el 19 de enero cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares a tasa BCV)

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 22 de enero cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.