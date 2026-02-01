Alcaraz y el desafío definitivo: ¿Es posible el Calendar Grand Slam en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Con el trofeo del Abierto de Australia en sus vitrinas, Carlos Alcaraz ha desbloqueado la primera pieza del rompecabezas más complejo del deporte profesional. Tras vencer a Novak Djokovic en la final de Melbourne, el murciano no solo se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el "Career Grand Slam" (ganar los cuatro torneos grandes al menos una vez), sino que ha encendido el debate sobre la posibilidad real de lograr el Calendar Grand Slam este mismo 2026.

Esta hazaña, que consiste en conquistar Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open en una misma temporada, es una cumbre que solo dos hombres han alcanzado en la Era Abierta: el australiano Rod Laver (1969) y el estadounidense Don Budge (1938). Ni Federer, ni Nadal, ni el propio Djokovic —quien estuvo a un solo partido de lograrlo en 2021— han podido cerrar el círculo perfecto en una sola campaña.

Roland Garros en el horizonte

Alcaraz, consciente de la magnitud del reto, ha preferido mantener la cautela ante los medios tras su victoria en Melbourne. "Será un gran desafío, esas son palabras mayores. Quiero ir paso a paso", declaró el número uno del mundo. Sin embargo, su dominio actual y su capacidad para ganar en todas las superficies (arcilla, hierba y cemento) lo sitúan como el candidato más sólido en décadas para intentarlo.

La próxima gran cita será Roland Garros, torneo que comienza el 24 de mayo en París. Alcaraz llegará a la arcilla francesa como vigente campeón y con la confianza de haber superado sus fantasmas en Australia. De revalidar su corona en la Philippe Chatrier, el murciano se plantaría en la mitad del camino, dejando la presión para la gira de hierba en Londres y el cemento de Nueva York.

Para alcanzar los 24 Grand Slams y la longevidad de un Novak Djokovic, el entorno del tenis coincide en que Alcaraz deberá gestionar su "sentido lúdico de la vida". El propio jugador reconoció que la parte negativa de este deporte es la inercia constante de "torneo tras torneo" que impide asimilar los logros.

Lograr el Calendar Grand Slam requeriría que el español se mantuviera libre de lesiones y con una mentalidad de acero durante los próximos siete meses. Si decide priorizar este legado, 2026 podría ser el año en que el tenis vea repetirse una hazaña que lleva 57 años sin dueño en el circuito masculino.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.