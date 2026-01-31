Copa América Futsal: Venezuela cae en semifinales y jugará por el tercer lugar

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de futsal no pudo concretar la hazaña en la Copa América Paraguay 2026. En un compromiso de alta intensidad disputado este sábado 31 de enero, la Vinotinto cedió 2-0 ante Argentina, resultado que pone fin a las aspiraciones de título para el quinteto nacional y lo obliga a enfocarse en el podio continental.

El partido fue una batalla táctica desde el pitazo inicial. Durante los primeros diez minutos, el guardameta venezolano se erigió como la figura del encuentro, deteniendo los embates constantes de una ofensiva albiceleste que salió a proponer desde temprano. No obstante, los dirigidos por Robinson Romero lograron equilibrar las acciones apelando al recurso del arquero-jugador, logrando incomodar la salida rival y manteniendo el 0-0 hasta el descanso.

Resistencia y desenlace en el cierre

En el complemento, Venezuela saltó a la cancha con mayor profundidad, generando jugadas de peligro que pusieron a prueba la defensa argentina. A pesar del dominio en la posesión y de buscar el arco mediante duelos individuales, la contundencia no acompañó a la Vinotinto en los metros finales.

El destino del encuentro se selló en los últimos cuatro minutos. Kevin Arrieta rompió la paridad con un potente zurdazo que puso el 1-0, obligando a Venezuela a volcarse al ataque. Con el equipo nacional jugado en ofensiva, Lucas Granda aprovechó los espacios para sentenciar el 2-0 definitivo que le otorgó el pase a la final al conjunto dirigido por Matías Lucuix.

Por la medalla de bronce

Tras este duro revés, la selección de Venezuela deberá pasar la página rápidamente para disputar el partido por el tercer puesto este domingo 1 de febrero. El rival de la Vinotinto será el perdedor de la otra semifinal entre Brasil y Perú.

Aunque el objetivo de la final se escapó en los instantes finales, el equipo nacional ha dejado una imagen sólida a lo largo del torneo, consolidándose como una de las potencias de la región. La cita para buscar el bronce será mañana, antes de la gran final programada para las 05:00 PM.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.