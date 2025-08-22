Reportan fallas eléctricas en Caracas y otras zonas del país este 22 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Una falla inesperada afectó a miles de personas en varias regiones de Venezuela la tarde de este viernes 22 de agosto.

El servicio de electricidad se interrumpió de forma abrupta, dejando a oscuras a una gran cantidad de hogares, negocios y espacios públicos.

La falla se sintió con fuerza en la capital, Caracas, pero también se extendió a otras zonas del país.

Zonas afectadas por las fallas del servicio eléctrico

Usuarios en la red social X, reportaron las zonas en las que la falta de energía eléctrica alteró las actividades diarias de la población.

El apagón empezó alrededor de la 1:43 p.m., con reportes iniciales en la Región Central. La falla se sintió de inmediato en la capital, Caracas, donde zonas como El Paraíso, Catia y Los Palos Grandes se quedaron sin luz.

Otras zonas de la capital fueron:

23 de Enero

San Juan

La Vega

Montalbán

Santa Teresa

Santa Mónica

San Martín

La Urbina

Macaracuay

La interrupción del servicio también alcanzó a otras localidades cercanas como Los Teques, en el estado Miranda, y varias zonas en La Guaira.

Los estados de Aragua, Yaracuy y Miranda también se vieron afectados. En el interior, ciudades como Maturín en Monagas, Barinas, Guanare en Portuguesa y Coro en Falcón sufrieron cortes eléctricos.

También se reportaron bajones de luz en Maracaibo, en el estado Zulia, lo que indica un impacto amplio en el territorio nacional.

Onda tropical 29 pasa por Venezuela

La causa principal del apagón se relaciona con las fuertes lluvias y vientos que cayeron sobre el país durante la tarde.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) había pronosticado lluvias con tormentas eléctricas.

Estos fenómenos naturales se deben a la Zona de Convergencia Intertropical y la onda tropical número 29, que atraviesa el país.

La intensidad de la lluvia fue tal que, en Maturín, los fuertes vientos derribaron un poste de electricidad, lo que pudo contribuir a la falla.

