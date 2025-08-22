Rusia responde a acciones de Venezuela para proteger la soberanía nacional: el mensaje de Lavrov a Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, sostuvo este viernes una conversación telefónica con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según reportó RT, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso confirmó que Lavrov expresó solidaridad con el Gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos por defender la soberanía nacional y preservar la estabilidad institucional.

Ambos funcionarios reafirmaron su intención de fortalecer la asociación estratégica entre sus países.

Rusia y Venezuela: diálogo diplomático en medio de maniobras militares

La llamada se produce mientras Estados Unidos incrementa su presencia en el sur del mar Caribe. Esta semana, Reuters informó que Washington ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio compuesto por los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale.

Aunque el operativo se presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico, fuentes consultadas por la agencia advierten que las embarcaciones podrían posicionarse frente a las costas venezolanas en los próximos días.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro anunció un proceso de alistamiento militar nacional. El mandatario convocó a la Milicia Nacional Bolivariana para movilizarse en plazas públicas, cuarteles y sedes de las Bases Populares de Defensa Integral durante el fin de semana.

Caracas activa defensa interna y rechaza acusaciones de EEUU

Por su parte, el Gobierno venezolano rechazó de forma categórica las acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que “no existe en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela”.

Además, recordó la expulsión de la DEA en 2005, calificándola como “la principal narcotraficante del planeta”.

Rusia expresa respaldo ante presiones externas

Tras los intercambios diplomáticos, Moscú manifestó su apoyo explícito a Venezuela frente a la creciente presión internacional.

Aunque no se han revelado detalles adicionales sobre futuras acciones conjuntas, ambos gobiernos ratificaron su compromiso de cooperación estratégica.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube