Venezuela condena el atentado terrorista en Cali: causó la pérdida de vidas humanas y numerosos heridos

El Gobierno de Venezuela condenó este jueves el atentado terrorista que tuvo lugar este 21 de agosto en Cali, departamento Valle del Cauca en Colombia.

A través de su cuenta en Instagram, la cancillería de Venezuela difundió un comunicado en el que "condena enérgicamente el atentado terrorista" de este jueves en Cali.

De acuerdo con el escrito, "Venezuela condena enérgicamente el atentado terrorista ocurrido el 21 de agosto de 2025 en la ciudad de Cali, frente a la Base Aérea "Marco Fidel Suárez", que ha causado la pérdida de vidas humanas y numerosos heridos".

En este sentido, "expresa su soidaridad al presidente Gustavo Petro, a su Gobierno y al hermano pueblo colombiano".

Asimismo, extendió sus "sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su acompañamiento a los heridos afectados".

Agrega el documento que "Venezuela reafirma su condena absoluta" a estos actos terroristas y "a la violencia en todas sus formas, y de manera particular, a los actos terroristas que atentan contra la paz y la seguridad de nuestros pueblos".

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto se registró un atentado terrorista en Colombia, dejando un saldo de personas fallecidas y múltiples heridos.

Se trata de una explosión específicamente en los alrededores de la base aérea Marco Fidel Suárez ubicada en Cali, departamento Valle del Cauca, en Colombia.

Según el reporte preliminar del atentado, las autoridades refieren que hasta el momento se reoprtan cinco personas fallecidas y al menos 11 heridos.

Sobre daños causados por la explosión, en los edificios cercanos a la base aérea se vieron afectados por la detonación y al menos 6 vehículos afectados.

