Anuncian la llegada de dos nuevas ondas tropicales a Venezuela: conozca desde cuándo

Las ondas tropicales número 29 y 30 estarán llegando al país en los próximos días, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En su cuenta en Telegram, detalló que la primera vaguada, que se desplaza actualmente por el norte de Surinam, ingresará por la Guayana Esequiba entre el 23 y 24 de agosto.

Mientras que la onda 30, que transita por el Atlántico Central Tropical, llegará al territorio nacional entre el 25 y 26 de agosto.

Prevé que estos fenómenos generen lluvias con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Barinas, así como la región andina y el centro norte costero del país.

Temporada de ondas tropicales

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.