En imágenes: un nuevo atentado terrorista en Colombia deja saldo de muertos y múltiples heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este jueves 21 de agosto se registró un atentado terrorista en Colombia, dejando un saldo de personas fallecidas y múltiples heridos.

Se trata de una explosión específicamente en los alrededores de la base aérea Marco Fidel Suárez ubicada en Cali, departamento Valle del Cauca, en Colombia.

Atentado terrorista en Colombia

De acuerdo con lo reseñado por Noticias Caracol, las autoridades informaron que la explosión presuntamente provino de un camión estacionado frente a la base aérea de Cali, destacando que el artefacto explosivo lo dejaron unos delincuente dentro del camión.

En este sentido, agrega que tras el atentado, los habitantes de la zona entraron en pánico y posteriormente publicaron diversos videos de lo ocurrido en las redes sociales pidiendo el apoyo de las autoridades.

En las imágenes del atentado difundidas por medios locales se logra ver a varias personas gravemente heridas tras la explosión.

Asimismo, se observa la vía aledaña con varios vehículos incinerados, así como se observa a los efectivos del Cuerpo de Bomberos en el lugar.

Saldo de muertos y múltiples heridos

Según el reporte preliminar del atentado, las autoridades refieren que hasta el momento se reoprtan cinco personas fallecidas y al menos 11 heridos.

Sobre daños causados por la explosión, en los edificios cercanos a la base aérea se vieron afectados por la detonación y al menos 6 vehículos afectados.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que se enviaron equipos especializados para atender a los heridos por el atentado.

Mientras que las autoridades instan a loshabitantes de Cali para evitar el tránsito en la zona durante el tiempo que se restablezca el orden y descartan la posibilidad de réplicas contra la fuerza pública y la población en general.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube