¡Alerta superada! El estado de EEUU que anuncia el fin del brote de sarampión tras más de 700 casos

Autoridades sanitarias del estado de Texas anunciaron el fin del brote de sarampión que afectó desde inicios de 2025 al oeste del territorio.

Datos oficiales revelaron que durante ese tiempo se registraron más de 700 casos y se reportó la muerte de dos menores no vacunados.

El fin del brote de sarampión tras más de 700 casos

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) dio por terminado el brote después de 42 días sin que se hayan registrado nuevos contagios.



Este número es, según dijeron, el doble del período máximo de incubación del virus, refiere EFE.



Desde finales de enero, el brote había dejado 762 casos confirmados, de los cuales dos tercios se dieron en menores de edad. De estos, 99 requirieron ser hospitalizados y dos menores fallecieron. Los niños no estaban vacunados y, que se sepa, no tenían ninguna enfermedad preexistente.



Pese a que el foco de la enfermedad se dio por concluido, las autoridades instaron a mantener las precauciones porque sigue habiendo brotes activos en otras zonas de América.



Los casos de sarampión en las Américas ya superan los 10.000 hasta agosto de este año, lo que significa un incremento de 34 veces frente al mismo periodo de 2024, según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

