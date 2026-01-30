FANB desmantela cinco campamentos vinculados a grupos Tancol: esto incautaron en el operativo

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desmantelaron varios centros de operaciones ilegales en el estado Amazonas.

Estas acciones forman parte de la Operación Escudo Bolivariano Neblina 2026, un despliegue militar diseñado para combatir actividades delictivas en las zonas fronterizas y de difícil acceso, informó Venezolana de Televisión (VTV).

Durante los procedimientos, los uniformados localizaron infraestructuras utilizadas tanto para la minería ilegal como para el narcotráfico. Según el reporte oficial, estas instalaciones estaban vinculadas a los grupos conocidos como TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos), quienes utilizan el territorio para ejecutar actividades ilícitas.

Campamentos destruidos en el sector Caname

En el sector Caname del municipio Atabapo, los efectivos militares identificaron y destruyeron tres campamentos. Tras derribar las estructuras que servían de vivienda para los delincuentes, las autoridades lograron decomisar una cantidad importante de suministros.

Entre lo incautado destacan equipos tecnológicos, vehículos destinados al traslado de personal y materiales, así como una reserva considerable de alimentos. También se hallaron depósitos con combustible para aeronaves y un paquete con 900 gramos de marihuana.

Hallazgos en el sector Mina Nueva

En una segunda fase del despliegue realizada en la misma zona de Atabapo, específicamente en el sector Mina Nueva, la FANB detectó otros dos campamentos dedicados exclusivamente a la extracción ilegal de minerales.

En este punto, el cuerpo militar confiscó herramientas industriales utilizadas para la minería, incluyendo:

4 motores de alta potencia.

3 alfombras especiales para filtrar minerales.

200 metros de manguera de alta presión.

500 litros de gasolina.

