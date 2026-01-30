Noticias

Resumen semanal (24 - 30/01) de la marca 2001: Donald Trump anunció que permitirá las transacciones con petróleo venezolano

Por Andrea Lugo
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 06:00 pm

La semana del 24 al 30 de enero destacó por anuncios importantes para Venezuela. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que emitió una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con crudo venezolano y que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto”.

Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

En farándula, este domingo 1 de febrero se realizará la 68° edición de  los premios Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Y en deportes, la serie final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional entre los Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui va dos a uno a favor de la nave turca.

