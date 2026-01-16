Noticias

Resumen semanal (10 - 16/01) de la marca 2001: Trump revela que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez

Por Andrea Lugo
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 07:05 pm

En nacionales, en el marco del proceso de excarcelaciones que promueve el Gobierno nacional, esta semana fueron liberados 13 periodistas y trabajadores de la prensa.

En noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En farándula, el cantante español Julio Iglesias negó las acusaciones de agresión sexual hechas por dos de sus ex empleadas.

En noticias deportivas, el Real Madrid sorprendió al anunciar a Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico, para sustituir a Xabi Alonso en el cargo.

Viernes 16 de Enero - 2026
