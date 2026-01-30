Saime anuncia ruta de cedulación a nivel nacional: recorrido y fechas aquí

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) iniciará el operativo especial “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” en 11 estados del país a partir del próximo 2 de febrero.

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, este despliegue masivo contará con nueve unidades móviles y más de 150 funcionarios capacitados para ofrecer servicios de renovación de cédulas de identidad y verificación de datos de manera directa y eficiente.

¿Dónde se realizará el despliegue?

La atención se realizará sin previa cita, bajo el siguiente calendario: del 2 al 8 de febrero en el estado Amazonas, del 2 al 15 de febrero en los estados Sucre, Portuguesa, Delta Amacuro, Bolívar, Nueva Esparta y la Guayana Esequiba. Asimismo, del 2 al 22 de febrero estará desplegado en Zulia, Táchira, Falcón y Barinas.

Con esta iniciativa, el Saime elimina las distancias territoriales y acerca sus servicios a las zonas de difícil acceso, lo que reafirma su compromiso con la soberanía nacional a través de la documentación ciudadana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube