Huracán Erin se aproxima: ¿qué estados de la costa este de EE. UU. están en riesgo?

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Erin se mantiene como un ciclón de categoría 2 en el Atlántico, avanzando hacia el nor-noreste de Estados Unidos.

El evento genera preocupaciones en las costas de Carolina del Norte y el Atlántico medio, por lo que las autoridades recomiendan tomar previsiones según informó Telemundo Miami.

A pesar de que Erin se aleja, las inundaciones costeras persisten en algunas áreas, lo que llevó al Centro Nacional de Huracanes (NHC) a emitir un aviso de tormenta tropical para las Bermudas.

En su último reporte, el NHC indicó que Erin se encontraba a 400 millas al noroeste de las Bermudas y a 285 millas al este de Cape Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a los bañistas evitar nadar en la mayoría de las playas de la costa este debido a las peligrosas corrientes de resaca que se generan por el temporal

Erin causa inundaciones en las carreteras de Carolina del Norte, especialmente en los Outer Banks, donde las olas han afectado la infraestructura costera e inundado propiedades.

Aunque la tormenta comenzó a alejarse de la costa este, los meteorólogos advierten que podría intensificarse nuevamente en los próximos días.

Pronóstico

Las condiciones climáticas adversas también llevaron al cierre de playas desde las Carolinas hasta Nueva York.

A pesar de que no se espera que Erin toque tierra en el corto plazo, las autoridades continúan alertando sobre los riesgos de marejadas y corrientes de resaca peligrosas que podrían afectar a la región desde Florida hasta Nueva Inglaterra.

La situación se mantiene bajo vigilancia mientras se monitorean los movimientos de la tormenta y su posible evolución.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.