¡Terror nocturno! ICE clausura este reconocido club de California: arrestan a nueve inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades ejecutaron un operativo en un club nocturno clandestino en El Monte, California, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a nueve inmigrantes.

Junto a los indocumentados se confiscó drogas junto con miles de tarjetas de regalo presuntamente alteradas, según informó Mundo Now.

El Grupo de Trabajo de Delitos Financieros de El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) llevó a cabo la acción el 19 de julio.

Esto en un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado en el sur de California.

Detenidos

Durante el allanamiento, los agentes revisaron a 66 personas dentro del club, de las cuales siete eran originarias de China, una de Malasia y otra de México, todas en situación migratoria irregular.

Los detenidos están bajo custodia del ICE a la espera de sus procesos de deportación, mientras que los demás fueron liberados tras verificar su estatus migratorio.

Las autoridades intensifican sus investigaciones sobre las actividades de grupos del crimen organizado asiático en el área metropolitana de Los Ángeles.

En estas zonas es donde identificaron que estos grupos extorsionan a operadores de clubes nocturnos ilegales.

Más redadas

Esta operación es parte de una serie de acciones destinadas a desmantelar redes criminales que operan en almacenes industriales, utilizados como puntos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La investigación recibió apoyo de la DEA, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo que resalta la colaboración interagencial.

El agente especial adjunto interino, Al Rossi, afirmó que HSI continuará persiguiendo actividades ilegales y aplicando las leyes de inmigración. También anticipa nuevas intervenciones en clubes clandestinos en la región en los próximos meses.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.