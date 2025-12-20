LVBP

Jornada sabatina en la LVBP: cuatro duelos electrizantes para este 20 de diciembre

La acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional continúa este sábado con una cartelera completa.

Por Samuel Poleo
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 07:00 am
La temporada regular de la LVBP no se detiene y este sábado 20 de diciembre presenta una jornada de cuatro compromisos fundamentales para las aspiraciones de los equipos en la tabla de posiciones. A diferencia de la jornada anterior, los horarios se diversifican para ofrecer acción desde la tarde.

La actividad sabatina culminará con dos enfrentamientos programados para las 07:00 p.m. La cartelera completa para este 20 de diciembre queda distribuida de la siguiente manera:

  • Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes: 05:00 p.m.

  • Tigres de Aragua vs. Águilas del Zulia: 05:00 p.m.

  • Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas: 07:00 p.m.

  • Caribes de Anzoátegui vs. Bravos de Margarita: 07:00 p.m.

Con estos encuentros, los ocho equipos del circuito invernal verán acción, destacando el duelo entre Cardenales y Leones, así como la visita de Bravos al territorio de la Tribu en Anzoátegui.

