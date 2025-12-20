Jornada sabatina en la LVBP: cuatro duelos electrizantes para este 20 de diciembre

La temporada regular de la LVBP no se detiene y este sábado 20 de diciembre presenta una jornada de cuatro compromisos fundamentales para las aspiraciones de los equipos en la tabla de posiciones. A diferencia de la jornada anterior, los horarios se diversifican para ofrecer acción desde la tarde.
La actividad sabatina culminará con dos enfrentamientos programados para las 07:00 p.m. La cartelera completa para este 20 de diciembre queda distribuida de la siguiente manera:
Tiburones de La Guaira vs. Navegantes del Magallanes: 05:00 p.m.
Tigres de Aragua vs. Águilas del Zulia: 05:00 p.m.
Cardenales de Lara vs. Leones del Caracas: 07:00 p.m.
Caribes de Anzoátegui vs. Bravos de Margarita: 07:00 p.m.
Con estos encuentros, los ocho equipos del circuito invernal verán acción, destacando el duelo entre Cardenales y Leones, así como la visita de Bravos al territorio de la Tribu en Anzoátegui.
