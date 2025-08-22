Concurso de composición musical en honor a los santos venezolanos: ¿hasta qué fecha son las inscripciones?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en colaboración con la Arquidiócesis de Caracas, ha lanzado un concurso de composición musical en honor a los próximos santos del país, el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La directora de la Coral Nacional Simón Bolívar, Lourdes Sánchez, explicó que el certamen es una forma de honrar a los nuevos santos y expresar gratitud. "Agradecimiento a nuestros primeros santos", comentó Sánchez, subrayando el propósito de la convocatoria.

El proceso de inscripción se mantendrá abierto hasta el 24 de agosto. Los participantes tendrán hasta el 21 de septiembre para entregar sus obras completas.

Estructura del concurso

El concurso está estructurado en tres categorías distintas para permitir una variedad de expresiones artísticas. Las modalidades son música sacra, oral y a capella; música sinfónico-coral; y cantos religiosos.

Los compositores interesados pueden encontrar toda la información sobre las bases del concurso y el proceso de inscripción en el sitio web oficial de El Sistema.

¿Cuáles son las categorías de la participación?

La directora Sánchez invitó a los músicos a participar, señalando: "Tenemos tres categorías, música sacra, oral, a capella, música sinfónico-coralRel y cantos religiosos, busquen el link en la pagina del Sistema, Santos para Todos".

Este evento cultural celebra la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, brindando una plataforma para que los compositores venezolanos honren su legado a través de la música.

