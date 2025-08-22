Pronóstico 24 horas del Inameh: ¿Habrá lluvias este 22 de agosto?

Suscríbete a nuestros canales

Para este 22 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que sobre el territorio nacional, en horas de la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país.

Asimismo, habrá mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, sur de Miranda, sur de Táchira y norte del lago de Maracaibo.

Del mismo modo, en las próximas seis horas, alerta sobre cielo parcialmente nublado, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en partes de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Apure, sur de Cojedes, este de Barinas, Táchira, sur de Mérida y Zulia.

¿Cuál es el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Durante la tarde y noche, el Inameh estima un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, serán más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Además, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alertó que la onda tropical N.° 29 se encuentra sobre el oriente de Venezuela.

