Venezuela difunde este manifiesto en defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe

El Gobierno Nacional difundió el “Manifiesto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe como territorios de paz”, ante las “acusaciones sin pruebas” de Estados Unidos (EEUU) contra el país.

Así lo indicó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, durante un acto realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde se encuentran representantes de sectores políticos, sociales, económicos y culturales en “defensa de la patria”.

“No es un día para parcializaciones políticas. Hoy es un día para una sola mención y acción. ¡Es un día para defender a nuestra Patria!”, dijo antes de leer el manifiesto.

Destacó que el documento reitera el derecho irrenunciable de la nación a su autodeterminación, y, a su vez, rechaza recientes narrativas fabricadas (de EEUU) contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

“Llenas de acusaciones sin evidencia y con informes amañados que buscan mancillar, sin lograrlo por supuesto, violar e ignorar la soberanía e independencia de nuestra nación”, leyó Rodríguez.

El texto afirma que buscan hacer “valer sus infamias” amenazando a Venezuela con el uso de la fuerza.

“Repiten el guión retórico de la Doctrina Monroe, procurando alcanzar las sanciones máximas, las operaciones en cubierta y las intervenciones militares preventivas”, sumando a ello “operaciones psicológicas y mediáticas ejecutadas por las agencias y plataformas digitales que buscan mermar el bienestar del pueblo y los discursos de odio para despertar el demonio del fascismo y la violencia con el objetivo de socavar la paz (...) y los principios de soberanía nacional”, dice.

También eñala que las agresiones contra Venezuela también afectan la estabilidad de toda la región, y reitera el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la soberanía y la seguridad de sus pueblos.