En imágenes: así afectan las lluvias de este 22 de agosto a varios estados de Venezuela

Tras las intensas lluvias de este viernes 22 de agosto, varios estados del país resultan afectados con calles anegadas, caída de árboles, entre otros.

A través de las redes sociales, múltiples usuarios han reportado los estragos que causó la tormenta eléctrica de este viernes en varias localidades de diferentes estados del país.

Entre los reportes de los usuarios, algunos indican las zonas en las que las que hubo una falla de energía eléctrica, lo que alteró las actividades diarias de la población.

Estragos en varios estados del país por lluvias este 22 de agosto

De acuerdo con los reportes de los usuarios, hubo anegaciones y la lluvia causó estragos en diversos estados como:

Anzoátegui

En el municipio Sotillo, un rayo impactó sobre uno de los edificos del conjunto residencial El Gran Maguey, causando daños en la infraestructura del mismo.

Asimismo, el sector Venecia de la ciudad de Barcelona registró severas anegaciones, usuarios compartieron videos e imágenes que muestran vehículos atrapados y calles completamente inundadas.

Mientras que en Lechería registraron el momento en el que un rayo impactó en la tierra.

Foto: Captura de pantalla

Caracas

En la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas, la importante vía se inundó producto de las lluvias de este viernes, asimismo, ocurrió en el elevado de Palo Verde.

