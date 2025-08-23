Pronóstico del Inameh este 23 de agosto: lluvias y descargas eléctricas en varias regiones por el paso de la onda tropical N.º 29

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 29 se desplaza del centro hacia el occidente del país.

Este sistema atmosférico, reforzado por efectos convectivos locales, genera abundante nubosidad con potencial de lluvias y lloviznas en diversas regiones venezolanas.

Pronóstico Inameh anticipa cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio

Según el reporte oficial de Inameh, se observará cielo parcialmente nublado en la mayoría de los estados, con áreas propensas a chubascos y descargas eléctricas.

Durante la tarde y noche, se prevé un incremento en la cobertura nubosa, lo que podría intensificar las precipitaciones en zonas específicas del país.

Este comportamiento atmosférico responde al avance de la onda tropical 29, que interactúa con condiciones locales de humedad y temperatura.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias este sábado

La Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas encabezan la lista de zonas con mayor actividad meteorológica prevista para este sábado.

También se esperan lluvias en los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los estados andinos y Zulia, donde podrían presentarse descargas eléctricas.

Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón figuran entre las regiones con nubosidad variable y posibles lloviznas.

Además, se reporta actividad atmosférica en el este de Sucre, Monagas y Anzoátegui, sin descartar eventos aislados en la Región Central.

