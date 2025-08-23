Temporada de lluvias: esta es la cifra de muertos y afectados en el país

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de lluvias de este año deja hasta el momento seis muertos en el país, informó el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti,

“Hemos tenido más de 203.000 (…) personas afectadas y nada más, hasta el día de hoy, tenemos seis fallecidos por causa de la lluvia”, indicó el funcionario, sin precisar las regiones donde se registraron estas cifras, refiere Unión Radio.

Aunque, el pasado lunes el comandante general del cuerpo de bomberos de Caracas, Pablo Palacios, informó que un hombre murió como consecuencia de las lluvias registradas durante el fin de semana en gran parte del territorio venezolano.

Se trata de un hombre, de 40 años, quien falleció la noche del domingo tras ser arrastrado por una corriente de agua en la carretera vieja de El Junquito.

Intensas lluvias

Este viernes 22 de agosto, varios estados del país resultaron afectados con calles anegadas, caída de árboles, entre otros.

A través de las redes sociales, múltiples usuarios han reportado los estragos que causó la tormenta eléctrica de este viernes en varias localidades de diferentes estados del país.

