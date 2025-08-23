Maduro envía este mensaje a los empresarios venezolanos: también anuncia la llegada de importante inversión

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a los inversionistas a trabajar en conjunto para fortalecer el crecimiento económico del país.

“Inversionistas, Alex Saab (ministro para Industria y Producción Nacional) tu sabes que están llegando por decenas a todos los sectores. A los inversionistas nacionales siempre les digo aprovechen la golilla. Invertir en Venezuela es una golilla”, indicó Maduro, durante el acto en Defensa de la Soberanía y la Paz de Venezuela, América Latina y el Caribe, realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Aseguró que Venezuela cuenta con el plan económico “perfecto”, el cual destacó que permitió una inversión de mil 500 millones de dólares para desarrollar 300 mil hectáreas en el oriente del país.

“Ustedes cuentan conmigo y el país cuenta con ustedes”, le indicó Maduro a los empresarios.

En la actividad estuvieron presentes sectores representantes de las cámaras y asociaciones empresariales, entre los que mencionó:

Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras)

Confederación Venezolana de Industriales (Conindustrias)

Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria)

Cámara Venezolana de la Industria de alimentos (Cavidea)

Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa)

Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles (Asograsas)

Cámara Venezolana de Farmacia (Cavefar)

Asociación Venezolana de Hidrocarburos (Avhi)

Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi)

Asociación de Industriales de la Carne (Aicar)

Asociación Petrolera Venezolana (Petropyme)

Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim)

Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga)

Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro)

A la actividad tambén asistieron los presidentes de los bancos privados y públicos del país.

“A ustedes les tengo que decir, vamos a trabajar duro porque viene el último cuatrimestre del año y tiene que ser mejor que los dos anteriores. La meta es el crecimiento económico, y para ello debemos llegar al 9% para que se incremente la riqueza del país, de producto y el abastecimiento. Cuentan conmigo y el país cuenta con ustedes”, dijo Maduro.