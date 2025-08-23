Inclinación solar en Venezuela: Inameh explica el fenómeno y cuáles estados estarán más afectados

Suscríbete a nuestros canales

El territorio venezolano registrará un aumento significativo de las temperaturas, debido a una inclinación solar en el país, informó el Reidy Zambrano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

“Para esta fecha inciden perpendicularmente los rayos solares sobre nuestro país. Es por ello que se presenta un aumento en las temperaturas, es algo natural. Es importante destacar que no es una ola de calor”, indicó Zambrano, en entrevista con Canal i.

Precisó que Zulia, Falcón, Sucre y parte de los Llanos orientales, serán los lugares que presentarán mayores valores de temperaturas.

El Inameh da algunas recomendaciones para esta situación, estas son:

Usar ropa holgada y de colores claros

No realizar actividades físicas intensas bajo el sol

Hidratarse permanentemente

Consumir alimentos frescos, frutas y verduras

Otro fenómeno

Recordó que también se presentará el ingreso del polvo del Sahara, que “tienden a disminuir las limitaciones y reducir la visibilidad”.