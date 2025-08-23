Clima

Inclinación solar en Venezuela: Inameh explica el fenómeno y cuáles estados estarán más afectados

También se presentará el ingreso del polvo del Sahara

Por Genesis Carrillo
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 09:13 pm

El territorio venezolano registrará un aumento significativo de las temperaturas, debido a una inclinación solar en el país, informó el Reidy Zambrano, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh). 

“Para esta fecha inciden perpendicularmente los rayos solares sobre nuestro país. Es por ello que se presenta un aumento en las temperaturas, es algo natural. Es importante destacar que no es una ola de calor”, indicó Zambrano, en entrevista con Canal i. 

Precisó que Zulia, Falcón, Sucre y parte de los Llanos orientales, serán los lugares que presentarán mayores valores de temperaturas. 

El Inameh da algunas recomendaciones para esta situación, estas son:

  • Usar ropa holgada y de colores claros 
  • No realizar actividades físicas intensas bajo el sol 
  • Hidratarse permanentemente 
  • Consumir alimentos frescos, frutas y verduras 

Otro fenómeno

Recordó que también se presentará el ingreso del polvo del Sahara, que “tienden a disminuir las limitaciones y reducir la visibilidad”. 

