Inicia alistamiento militar este fin de semana: mensaje del ministro Vladimir Padrino López al país

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el inicio del Proceso de Alistamiento Militar en todo el país durante este fin de semana.

La convocatoria busca movilizar a la población en defensa de la soberanía nacional, en medio de lo que calificó como “efervescencia popular”.

Mensaje de Vladimir Padrino López: alistamiento militar se presenta como respuesta cívico-militar

Según declaraciones transmitidas por VTV, Padrino López destacó el carácter voluntario del proceso y el rechazo a las agresiones externas contra Venezuela.

El ministro invitó a los ciudadanos a formar parte de la Milicia Bolivariana mediante registro y control en puntos habilitados.

A través de Instagram, compartió el mensaje: “Donde el pueblo pueda, la patria se crece”, acompañado de imágenes del despliegue nacional.

“Siempre han fabricado sus mentiras y muy pocas veces han pedido perdón. En la arrogancia imperial, la palabra ‘perdón’ no cabe. En Estados Unidos (están) operando permanentemente contra la soberanía de los Estados, un concepto que no es nuevo”, dijo Padrino López.

¿Dónde se realizará la jornada de alistamiento?

El alistamiento se llevará a cabo en sedes militares, plazas Bolívar y 15.751 Bases Populares de Defensa Integral en todo el país.

El presidente Nicolás Maduro, respaldó la jornada y llamó a participar activamente este 23 y 24 de agosto.

En su canal de Telegram, expresó: “Vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional”.

Rol de la Milicia Bolivariana

Maduro describió a la milicia como “el pueblo de a pie en armas”, preparado para enfrentar cualquier amenaza extranjera con disciplina y compromiso.

El mandatario subrayó la importancia de la unión cívico-militar como pilar fundamental para mantener la integridad territorial y la estabilidad nacional.

La jornada busca fortalecer el vínculo entre ciudadanía y Fuerza Armada, en un contexto de defensa activa y participación popular.

